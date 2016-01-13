更正-《全球汇市》美元反弹，中国出手支撑人民币汇率后避险货币热度减退

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
(更正：因译文有误，内文第六段应为“欧元和日圆往往会上涨”，非“美元和欧元”)
* 美元企稳，因避险情绪有所缓解
* 交易商并不确定中国市场震荡最糟糕的时候是否已经过去
* 英国公布疲弱数据后英镑明显表现不佳
路透东京1月13日 - 美元周三企稳，投资者暂时停止了投奔日圆和欧元等避险货币的冲动，因中国当局大举干预遏制人民币跌势。
美国股市也实现连续两日上涨，有助于缓解投资者对全球经济的焦虑心态；但鉴于油价触及12年低点，消息面依然阴云密布。
交易员也不能确定，人民币和中国股市是否已开始触底。中国股市今年出现剧烈震荡，令很多投资者担心中国经济或许在丧失动能，中国政府已失去对经济的掌控。
美元指数 从周一触及的本周低点98.252小涨至99.023。
美元兑日圆 报117.80日圆，继续从周一触及的四个半月低点116.70反弹。
欧元也下跌，兑美元 从周一高点1.0970跌至1.0845美元。在市场紧张时期，欧元和日圆往往会上涨。
“中国当局目前已经强力控制市场。不过我认为，一旦他们停手，市场将开始试图考验他们的决心，”Resona银行市场交易部资深客户经理Masatoshi Omata说。
“若美元/日圆进一步攀升，我打算逢高卖出，”他说。
人民币周二上涨，因中国监管层大力干预，离岸CNH在监管层引导下大涨。
交易员现正紧盯央行约在0115GMT发布的人民币兑美元中间价。今日稍后将公布的中国贸易数据若显示需求疲弱的新迹象，也可能重创投资者。
主要货币中，英镑全线走软。之前公布的数据显示，英国工业生产创2013年初来最大降幅 。
英镑兑美元 低至1.4352，为2010年6月以来最低水平，最新报1.4440。
英镑兑日圆 跌至169.39，为2014年10月以来最低。英镑兑欧元 报在0.7513英镑，接近周一所及11个月低点0.7550。
加元兑美元 周二触及12年半新低1.4316加元，因油价一度跌破30美元，为12年来首见。
亚洲交易时段，加元兑美元最新报1.4255加元。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0832 1.0854 -0.20 -0.26 1.0860
美元/日圆 117.87 117.62 +0.21 -2.02 120.30
欧元/日圆 127.71 127.69 +0.02 -2.12 130.47
美元/瑞郎 1.0036 1.0016 +0.20 +0.18 1.0018
英镑/美元 1.4444 1.4443 +0.01 -1.99 1.4738
美元/加元 1.4246 1.4261 -0.11 +2.94 1.3839
美元/离岸人民币 6.5722 6.5770 -0.07 +0.06 6.5680
澳元/美元 0.7003 0.6983 +0.29 -3.74 0.7275
新西兰元/美元 0.6551 0.6531 +0.31 -4.01 0.6825
澳元/日圆 82.560 82.150 +0.50 -5.77 87.620
新西兰元/日圆 77.210 76.820 +0.51 -5.82 81.980
英镑/日圆 170.26 169.90 +0.21 -3.93 177.22
澳元/新西兰元 1.0688 1.0677 +0.10 +0.23 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/郑茵/王颖；审校 徐文焰/杜明霞/王丽鑫/张若琪)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨