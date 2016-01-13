《中国报摘》--其他报纸重要消息1月13日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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**上海证券报**
--中国保监会副主席周延礼披露，2015年全国保险业实现保费收入2.43万亿元人民币，同比增长20.02%；保险业总资产已经超过12万亿；保险业整体净利润创历史新高，预计增长接近73%。
--中国石化联合会会长李寿生透露，协会今年将重点组织《石化行业结构调整三年行动计划》编制，推动化解过剩产能，预计1月底编制完成，3月底前正式上报；此外，依据生产效率、资金占用和盈利能力等标准，行业协会正配合相关部门提供“僵尸企业”名单。
--*ST海龙 发布重组预案，拟通过非公开发行股份及支付现金方式，合计作价33.38亿元，收购妙聚网络和灵娱网络两家网游公司100%股权。
**证券时报**
--广汽集团 公告，拟通过境外子公司中隆投资有限公司，以约1亿美元参与优步中国B轮融资。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。