《香港报摘》--经济日报1月13日

**头版头条**

--过去48小时，香港人民币市场战火燎原，不断刷新纪录的隔夜拆息，犹如沽空投机者的索命符，拆息一抽，滙价一挟，人行反击行动暂时响起胜利号角。银行界估计，近月人民币沽空盘高达千亿元，沽空者面对昨天高达66.8厘隔夜拆息，如不投降败走，随时要承担每天高达1.8亿元借贷利息成本。

**其他**

--大众银行、华侨永亨及花旗均将1个月人民币定存加至5厘，入场费分别1万、2万及10万元。3个月定存息亦同样吸引，大众及华侨永亨分别调高至4.5厘，入场费仅1万及2万元。 大型银行亦不输蚀，渣打 3个月定存息4.2厘，入场门槛10万元，恒生 1万元亦可提供4厘息。永隆亦全綫加息，高端客户1至12个月均有4.15厘。

--本港楼价未有起色，券商瑞信加入唱淡本港楼市，预期在供应增加、需求减少及租平过买三大原因下，本港楼价今年料跌15%，三年累跌25%，故调低多家地产股评级及目标价。

--中国金洋 公布，其间接全资附属宝耀认购深圳邦凯新能源股份的50%权益，代价为3.6亿元人民币（约4.26亿港元）。

--滙丰 在迁册一事上悬而未决，持股滙丰2.3%、为其第6大股东的安本资产管理认为，滙丰将总部留在伦敦的机会很高，因迁册牵涉庞大的物流成本。

--大新金融 及大新银行 公布，目前各自就大新人寿保险业务及大新银行之人寿保险产品销售之策略方案进行探讨。有关探讨现处于早期阶段及并未作出决定，亦未就完成该探讨制定明确时间表，且不保证将导致任何交易。

--招商局国际 公布，斥资43亿港元入股大连港股份 ，交易完成后将成为大连港第二大股东，持有扩大后股本的21%。（完）

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