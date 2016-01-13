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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 08:49 BJT

全球金市：金价小跌，欧美股市反弹及美元走强带来压力

金价1月初的涨势使其来到九周高点，如今已经丧失动能，因对美国将进一步升息的预期，降低了市场对无息资产的需求，同时也推升美元。

美元周二连续第三个交易日上涨，因美股走高，且金融市场更趋平静，强化对提供较高收益货币的买兴。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)去年12月升息后，市场焦点现已转向美联储2016年会升息几次。

SPRD Gold Shares数据显示，这个全球最大的黄金上市交易基金(ETF)周一黄金持仓量增加2.1公吨。

其他贵金属方面，现货钯金 连续第三个交易日下跌，来到每盎司467.30美元，周二一度触及五年半低点每盎司449.55美元。

现货白银 近持平，报每盎司13.795美元，铂金 则小跌0.2%至每盎司835.1美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张明钧; 审校 张涛/许娜)

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