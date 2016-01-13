全球金市：金价小跌，欧美股市反弹及美元走强带来压力

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
金价1月初的涨势使其来到九周高点，如今已经丧失动能，因对美国将进一步升息的预期，降低了市场对无息资产的需求，同时也推升美元。
美元周二连续第三个交易日上涨，因美股走高，且金融市场更趋平静，强化对提供较高收益货币的买兴。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)去年12月升息后，市场焦点现已转向美联储2016年会升息几次。
SPRD Gold Shares数据显示，这个全球最大的黄金上市交易基金(ETF)周一黄金持仓量增加2.1公吨。
其他贵金属方面，现货钯金 连续第三个交易日下跌，来到每盎司467.30美元，周二一度触及五年半低点每盎司449.55美元。
现货白银 近持平，报每盎司13.795美元，铂金 则小跌0.2%至每盎司835.1美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张明钧; 审校 张涛/许娜)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。