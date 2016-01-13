《香港报摘》--信报1月13日

**头版头条**

--人民银行大举挟息令人民币炒家离场，离岸人民币（CNH）隔夜拆息昨曾飙升至80至90厘，以外滙掉期价计更曾高见110厘，令不少炒家败走。

**其他**

--位于罗湖口岸香港边境的找换店，人民币兑港元牌价昨天已跌至100元人民币兑108港元；在深圳边境更加有找换店出现港元买入价高于卖出价的情况，100港元可兑换88元人民币，较该店人民币换成港元牌价更高，反映港元需求突转强劲，找换店愿高价吸纳更多港元。

--再有内地城市商业银行计划来港上市，天津银行于昨日已向港交所提交上市申请，保荐人为中银国际、农银国际及建银国际。据初步招股文件资料所载，天津银行拟将集资所得用于增强资本基础。

--近期内地体育股经营有起色，李宁 于上周三（6日）发出上市以来首个盈喜，刺激股价向上。新加坡政府主权基金（GIC）随即减持李宁，最新持股量已降至5%以下，日后若再度减持亦毋须申报。

--万达集团继续在海外影视娱乐行业「扫货」，继2012年以26亿美元（约203亿港元）收购美国第二大影院公司AMC之后，现再「豪掷」35亿美元（约273亿港元）收购美国荷里活制片商传奇影业（Legendary Pictures），锐意拓展娱乐事业版图。

--虽然香港经济转差，但私人企业的资讯与通讯（ICT）开支预料不跌反升。华为香港企业业务部总经理潘晨苏指出，去年本地企业级业务收入按年增加30%；企业业务部IT解决方案总监杨智添就预期，今年企业级收入增长将比去年加快。（完）

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