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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 09:10 BJT

日本称已知会中国若外国军舰非“无害通过”进入其海域 将被要求离开

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月12日 - 日本周二称，已告知中国，任何外国军舰进入日本海域若非“无害通过”（innocent passage），则日本海上巡逻船将要求其离开。

日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上表示，去年11月日本已将前述决定知会中方，此前中国军舰在中日争议岛屿（中国称“钓鱼岛”，日本称“尖阁列岛”）附近航行。

菅义伟指出，日本政府去年5月批准了这种做法。

“如果一艘外国军舰不是‘无害通过’的情况进入我国海域，我们将下令执行海上巡逻，由自卫队命令外国军舰离开。”菅义伟说道。

中国外交部发言人洪磊则在记者会上表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国维护国家领土主权的决心坚定不移。

洪磊同时表示：“我们也不希望看到东海紧张局势升级，愿意通过对话磋商妥善管控和解决问题。”(完)

编译：李富强 发稿：程芳

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