日本称已知会中国若外国军舰非“无害通过”进入其海域 将被要求离开

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月12日 - 日本周二称，已告知中国，任何外国军舰进入日本海域若非“无害通过”（innocent passage），则日本海上巡逻船将要求其离开。
日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上表示，去年11月日本已将前述决定知会中方，此前中国军舰在中日争议岛屿（中国称“钓鱼岛”，日本称“尖阁列岛”）附近航行。
菅义伟指出，日本政府去年5月批准了这种做法。
“如果一艘外国军舰不是‘无害通过’的情况进入我国海域，我们将下令执行海上巡逻，由自卫队命令外国军舰离开。”菅义伟说道。
中国外交部发言人洪磊则在记者会上表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国维护国家领土主权的决心坚定不移。
洪磊同时表示：“我们也不希望看到东海紧张局势升级，愿意通过对话磋商妥善管控和解决问题。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。