国际油市：美国原油期货八日来首次上涨，上周API库存意外下降

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透东京1月13日 - 美国原油期货周三上涨，为八个交易日来首次，进一步从上日跌破的30美元关口拉回。此前产业数据显示，上周原油库存意外下降。
0339GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 涨0.31美元，报每桶30.75美元。周二该期货跌0.97美元，收于30.44美元，盘中触及2003年12月以来低点29.93美元。
布兰特原油期货 涨0.14美元报31美元，上日结算价跌0.69美元，报每桶30.86美元，盘中触及30.34美元的低点。
30美元关口既是个心理关口，也是个数字关口，近日交易员已纷纷买入2月和3月到期的30美元看跌期权。
“30美元可能是中间支撑，但老实说我真的不确定这是否是底部，”Phillip Futures资深商品经理Avtar Sandu表示。
“我们看到自此出现反弹...但尚未见趋势改变，”他说。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少390万桶，至4.80071亿桶，路透调查的分析师预计为增加250万桶。库欣原油库存减少30.2万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李爽 审校 杜明霞/白云)
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