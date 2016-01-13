《香港报摘》--其他报纸重要消息1月13日

**明报**

--金管局发言人表示，拆息被推高是由于离岸人民币资金池有所收缩，导致供应较为紧张，而拆借市场仍然运作有序。但金管局同时强调，已鼓励银行尽量把可动用的人民币头寸投放于市场，并表示会密切监察离岸人民币市场，提醒银行小心管理相关风险。

--阿里巴巴B2B事业群1688事业部总经理刘菲称，目前中国钢铁业与煤炭业是中国产能过剩最大的两个行业，集团B2B平台有助钢铁业找到买家销售钢铁，未来更会拓展到钢铁以外的商品，目前仍在谈判过程，有机会在农历年前公布。

**星岛日报**

--两大中资电讯商齐出招，联通 为抢数据客，率先推出免费数据滚存服务，当月剩余数据可免费滚存至下月使用。中移动 早前计画取消该台最受欢迎的中港数据互用服务，但因市场反应激烈，最终决定保留，惟收费则大幅增加，调整后收费直逼本地三大电讯商。

**苹果日报**

--市传最快今年内上市的Uber 中国，最新估值达70亿美元（约542.5亿港元），刚完成次轮融资最多162.8亿元，并引入海航、广汽 、国寿 等投资者。Uber指，70亿美元是进行次轮融资前的估值，而去年的首轮融资已筹得93亿元，太平保险亦是其上市前投资者。

**东方日报**

--发展商加速推售新盘，市场预期今年有2.5万至3万个新住宅单位供应，中信里昂预期，发展商或争相减价促销，势加速住宅楼价调整，预期今年首季住宅楼价下跌8%，平均每个月下跌3%。瑞信更预期，未来三年住宅楼价将下跌25%，当中今年会下跌15%。

**文汇报**

--主打本地家庭客的九龙湾MegaBox总监文静芝昨预期，农历新年期间该商场人流和消费会比平日增长10%至20%，今年有约10%楼面续租，大部分已完成续租，部分租户租金有双位数字升幅，暂未收到现有商户要求减租。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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