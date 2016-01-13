美国个股：福特汽车宣布追加10亿美元派息，但2016年获利预估令人失望

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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此次10亿美元追加现金派息相当于每股0.25美元，今年第一季例行每股派息0.15美元，齐平2015年第一季的派息水平。
福特去年派息25亿美元，较2014年上升20%。
福特称，10亿美元追加现金派息反映了该公司2015年的不俗财务表现，以及强劲现金和流动性水平。
美国最大的汽车经销商AutoNation 执行长周二在底特律一场行业会议上表示，汽车业已经达到周期顶点，2015年第四季开始进入稳定阶段。去年美国汽车销量达到创纪录的1,740万辆，几乎打破2000年创下的纪录。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 许娜/张荻)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。