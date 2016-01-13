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市场报道 | 2016年 1月 13日 星期三 09:47 BJT

美国个股：福特汽车宣布追加10亿美元派息，但2016年获利预估令人失望

此次10亿美元追加现金派息相当于每股0.25美元，今年第一季例行每股派息0.15美元，齐平2015年第一季的派息水平。

福特去年派息25亿美元，较2014年上升20%。

福特称，10亿美元追加现金派息反映了该公司2015年的不俗财务表现，以及强劲现金和流动性水平。

美国最大的汽车经销商AutoNation 执行长周二在底特律一场行业会议上表示，汽车业已经达到周期顶点，2015年第四季开始进入稳定阶段。去年美国汽车销量达到创纪录的1,740万辆，几乎打破2000年创下的纪录。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 许娜/张荻)

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