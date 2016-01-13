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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 09:01 BJT

《交易视点》台债殖利率曲线将呈现趋平态势--凯基证券

路透台北1月13日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，二年期NCD得标利率再创新低，显示市场资金依旧浮滥，但近期冷门券买气呈现长短不同调的情况，却也透露出交易商在微利时代的环境下，倾向选择养券空间较大一点的券期，因此殖利率曲线将呈现趋平的态势，在市场氛围仍偏向风险避开(risk off)下，操作上仍建议利率逢弹进场的策略。预期五年券104/13期 交易区间0.57%-0.63%，十年券104/12期 则为0.97%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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