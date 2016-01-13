良运期货：金价本轮涨势尚未终结，沪金对外盘料持续升水

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
上周COMEX金价涨幅超过4%，而沪金涨幅更是接近5%。昨日商品整体大跌，沪金亦出现了小幅回调，但从影响黄金价格走势的一系列因素来看，金价本轮上涨尚未结束，后市仍有上冲动力。
上周，金价上涨的最大动力无疑来自于避险保值资金的推升。国内A股市场自新年开始大幅下跌，而相比之下黄金的表现就显得中规中矩，这吸引了部分对冲风险资金流入。黄金作为传统的保值资产，其与股市在大类资产配置中的位置往往是互补的，因此未来一段时间，国外对冲避险资金持续流入黄金市场也就不足为怪。从国外现货投资来看，在当前股市等风险资产波动较大的背景下，黄金的吸引力骤增。全球最大的黄金ETF——SPDR持仓情况显示，上周五总持仓量为649.59吨，一举站上五周高点，11日又增仓至651.68吨。尽管当前持仓绝对量仍处于低位，但这仍可反映出黄金近期的投资价值。
而同时，人民币汇率的波动也提振了金价。上周，离岸人民币跌幅近千点，即便是国内银行的汇率中间价也下调超1%，这直接对金价形成了支撑。而且考虑到后期走势，有可能令沪金对外盘黄金持续产生升水，形成内强外弱的格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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