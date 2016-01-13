良运期货：金价本轮涨势尚未终结，沪金对外盘料持续升水

上周，金价上涨的最大动力无疑来自于避险保值资金的推升。国内A股市场自新年开始大幅下跌，而相比之下黄金的表现就显得中规中矩，这吸引了部分对冲风险资金流入。黄金作为传统的保值资产，其与股市在大类资产配置中的位置往往是互补的，因此未来一段时间，国外对冲避险资金持续流入黄金市场也就不足为怪。从国外现货投资来看，在当前股市等风险资产波动较大的背景下，黄金的吸引力骤增。全球最大的黄金ETF——SPDR持仓情况显示，上周五总持仓量为649.59吨，一举站上五周高点，11日又增仓至651.68吨。尽管当前持仓绝对量仍处于低位，但这仍可反映出黄金近期的投资价值。