《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月13日

1月13日 - 路透香港1月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7587港元 ) 美股道琼工业指数周二收高117.65,或0.72%,报16516.22点.因受能源股和生物科技股尾盘反弹提振，且苹果等科技股也走 强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 92.000 -1.79 35362 7.138 0.96 中国铝业 7.390 0.82 19108 2.293 0.59 中国移动 51.790 0.27 212910 80.365 0.90 中国人寿 13.740 -1.08 188402 21.321 1.77 中石油 57.400 0.81 47432 4.453 1.45 中石化 54.770 0.51 29481 4.249 1.18 汇丰控股 <HSBC.K 36.610 0.49 2430898 56.809 0.55 中电信 43.280 -0.39 9168 3.358 1.14 中国联通 10.870 -1.72 167641 8.434 1.12 兖州煤业 4.210 -1.86 15510 3.266 0.20 华能国际 33.430 -1.21 16986 6.484 1.32 南方航空 31.820 2.45 8959 4.938 1.39 东方航空 24.800 3.90 11029 3.848 2.08 中芯国际 4.670 3.55 3502 0.725 -0.73