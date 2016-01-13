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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 08:55 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月13日

1月13日 - 
 路透香港1月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7587港元      )
                                                                                                                                                                                                             
 美股道琼工业指数周二收高117.65,或0.72%,报16516.22点.因受能源股和生物科技股尾盘反弹提振，且苹果等科技股也走                                                                                                  
 强。                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                        
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                           
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 中海油                        92.000   -1.79      35362             7.138       0.96                                                                                                                        
 中国铝业                       7.390    0.82      19108             2.293       0.59                                                                                                                        
 中国移动                      51.790    0.27     212910            80.365       0.90                                                                                                                        
 中国人寿                      13.740   -1.08     188402            21.321       1.77                                                                                                                        
 中石油                        57.400    0.81      47432             4.453       1.45                                                                                                                        
 中石化                        54.770    0.51      29481             4.249       1.18                                                                                                                        
 汇丰控股            <HSBC.K   36.610    0.49    2430898            56.809       0.55                                                                                                                        
 中电信                        43.280   -0.39       9168             3.358       1.14                                                                                                                        
 中国联通                      10.870   -1.72     167641             8.434       1.12                                                                                                                        
 兖州煤业                       4.210   -1.86      15510             3.266       0.20                                                                                                                        
 华能国际                      33.430   -1.21      16986             6.484       1.32                                                                                                                        
 南方航空                      31.820    2.45       8959             4.938       1.39                                                                                                                        
 东方航空                      24.800    3.90      11029             3.848       2.08                                                                                                                        
 中芯国际                       4.670    3.55       3502             0.725      -0.73

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