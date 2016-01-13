光大期货：乍暖还寒沪钢上下两难

近期，钢市明显回暖，供给端持续收缩，加上下游阶段性补库，推动各地市场螺纹钢自低位累计上涨100—250元/吨不等。随着商家获利后落袋为安心理增强，短期市场抛压略有显现。不过，钢厂开工维持低位，加上出口尚好，资源投放不多又限制了钢价的下行空间。预计中短期内沪钢上下两难，或维持在1700—1800元/吨区间振荡。

中物联钢铁物流专业委员会发布的去年12月钢铁行业PMI指数为40.6%，较11月回升3.6个百分点，脱离11月创下的近7年低点。分项指数当中，产成品库存指数大幅收缩至近28个月以来的最低，新订单指数、新出口订单指数明显回升，显示出钢铁行业面临的低迷形势环比有所改善。但12月钢铁行业PMI仍远低于50%的荣枯线，且连续20个月处在50%以下的收缩区间，反映出钢铁行业景气度长期低迷的局面依然没有改变。尽管钢铁行业去产能加快，但春节前后需求处于消费淡季仍令钢价承压，钢市回暖之路仍存变数。(完)