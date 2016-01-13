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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 09:06 BJT

中粮期货：宏观面疲软基本面恶化双重压制，沪铜颓势难改

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

2016年首个交易日，铜价大幅下挫，7个交易日LME铜跌幅逾6.5%，并创下2009年5月以来的新低。沪铜受反套盘支撑，自去年12月以来相对较强，但本周受人民币重挫后反套盘平仓的拖累，重回跌势。我们认为，在宏观面疲软以及基本面恶化的双重压制下，铜价颓势难改。 　　

我们认为，2016年铜矿供应依然宽裕，预计炼厂仍将保持生产积极性，不过废铜供应下降，进口继续收缩，加上2015年持续去库存，整体供应增速将下降。精铜市场总体呈现供应紧平衡格局，但是终端行业高库存将对价格产生持续压力。需求方面，投资需求仍将下滑，消费需求复苏有限，作为以投资需求为主的品种，2016年需求增速将较2015年进一步下滑。预计2016年铜价仍有下行空间，下跌幅度将受到成本因素的影响，而基于成本仍将下行的判断，预计铜价下行空间有较大弹性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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