中粮期货：宏观面疲软基本面恶化双重压制，沪铜颓势难改

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
2016年首个交易日，铜价大幅下挫，7个交易日LME铜跌幅逾6.5%，并创下2009年5月以来的新低。沪铜受反套盘支撑，自去年12月以来相对较强，但本周受人民币重挫后反套盘平仓的拖累，重回跌势。我们认为，在宏观面疲软以及基本面恶化的双重压制下，铜价颓势难改。
我们认为，2016年铜矿供应依然宽裕，预计炼厂仍将保持生产积极性，不过废铜供应下降，进口继续收缩，加上2015年持续去库存，整体供应增速将下降。精铜市场总体呈现供应紧平衡格局，但是终端行业高库存将对价格产生持续压力。需求方面，投资需求仍将下滑，消费需求复苏有限，作为以投资需求为主的品种，2016年需求增速将较2015年进一步下滑。预计2016年铜价仍有下行空间，下跌幅度将受到成本因素的影响，而基于成本仍将下行的判断，预计铜价下行空间有较大弹性。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨