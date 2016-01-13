西南期货：大商所煤焦期货短期弱势震荡

2016年以来，煤焦主力合约见顶回落，焦炭自657.5元/吨下行至最低618元/吨，累计跌幅为6%；焦煤自570.5元/吨下行至最低543元/吨，累计跌幅为4.8%。经历过回调，煤焦期价将进入弱势震荡格局。

钢铁行业去产能，意味着燃料需求萎缩，焦炭价格受到压制，焦化企业被迫减产，而焦化企业的减产又意味着焦煤需求的萎缩，进而打压焦煤价格。从技术分析的角度来看，焦炭主力1605合约经过连续回调，已经进入前期的震荡区间，短线或弱势整理，焦煤1605合约以跟随焦炭走势为主。(完)