西南期货：大商所煤焦期货短期弱势震荡

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
2016年以来，煤焦主力合约见顶回落，焦炭自657.5元/吨下行至最低618元/吨，累计跌幅为6%；焦煤自570.5元/吨下行至最低543元/吨，累计跌幅为4.8%。经历过回调，煤焦期价将进入弱势震荡格局。
钢铁行业去产能，意味着燃料需求萎缩，焦炭价格受到压制，焦化企业被迫减产，而焦化企业的减产又意味着焦煤需求的萎缩，进而打压焦煤价格。从技术分析的角度来看，焦炭主力1605合约经过连续回调，已经进入前期的震荡区间，短线或弱势整理，焦煤1605合约以跟随焦炭走势为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。