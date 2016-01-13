中国个股：铜峰电子45亿收购大股东地产业务，转型产业电商园运营

路透北京1月13日 - 中国电子器件生产企业--铜峰电子 周三公告称，拟向铁牛集团等六家公司发行股份方式购买其合计持有的卓诚兆业100%股权，发行价格为5.2元人民币/股，涉及资金45.3亿元，预计合计需发行8.71亿股。重组完成后的公司将纳入大股东房地产开发业务，并转型产业电商园运营服务。

铜峰电子在上交所网站刊登的公告并显示，配套融资方面，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发股，募集至多20亿元的配套资金，发行价格不低于5.2元/股，预计发行数量不超过3.85亿股。所募资金扣除发行费用后，将全部用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园项目。

“本次交易完成后，上市公司的主营业务将增加房地产开发业务，上市公司的核心竞争力和持续经营能力将得到增强。”公告称。

本次交易前，铜峰电子主要从事电容器薄膜、电容器等的研发、生产和销售。交易完成后，上市公司将通过收购电商网站等形式形成线上、线下相结合的五金产业商业运营体系，促进上市公司主营业务向产业电商园运营服务业务的转型升级，增强上市公司的持续经营能力

此外，根据上市公司与铁牛集团签署的《业绩承诺补偿框架协议》，铁牛集团同意对卓诚兆业在盈利补偿期限内合计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）作出承诺，2016-2018年期间承诺累积净利润不低于25亿元，2017-2019年期间承诺不低于27亿元。若卓诚兆业在补偿期限内累积实际利润未能达到承诺累积净利润，铁牛集团应进行补偿。

公告显示，卓诚兆业成立于2008年6月，目前注册资本23亿元，拥有国家房地产开发二级资质。