创元期货：沪胶短期将创新低，可保持做空思路

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

2015年下半年以来橡胶持续下跌，连破14000元/吨、12000元/吨和10000元/吨三个重要技术关口，最低下探到9350元/吨。此后，橡胶超跌反弹，但最终受制于11000元/吨的压力再度回踩前低。

从趋势上看，连结2015年7月22日、2015年10月15日和2015年12月22日的高点组成了新的缓速下跌趋势。

操作上，只要没有足够依据认为行情将向上突破，就可以保持做空思路。短期来看，橡胶价格将创新低。(完)

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