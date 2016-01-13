创元期货：沪胶短期将创新低，可保持做空思路

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
2015年下半年以来橡胶持续下跌，连破14000元/吨、12000元/吨和10000元/吨三个重要技术关口，最低下探到9350元/吨。此后，橡胶超跌反弹，但最终受制于11000元/吨的压力再度回踩前低。
从趋势上看，连结2015年7月22日、2015年10月15日和2015年12月22日的高点组成了新的缓速下跌趋势。
操作上，只要没有足够依据认为行情将向上突破，就可以保持做空思路。短期来看，橡胶价格将创新低。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。