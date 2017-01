港报社评：大屿山发展再上日程，政府应果断勿续蹉跎--明报1月13日

大屿山发展谘询委员会向政府提交首份工作报告,建议分5个范畴发展大屿山,规模庞大,有委员评议为「天马行空」,显示即使是委员会内部对规划也有质疑。即使建议天马行空,或许应该以如下取态审视:10多年以来香港如一潭死水,许多人迷失方向,连做梦的能力也失去了,若以既定思维规划大屿山发展,结果肯定是「老鼠尾生疮,大极有限」。委员会的初步建议或许有些脱离现实,不过,个中透析出来的梦想,值得欣赏和肯定,因为梦想有多大,成就才有多大。期望在接续的谘询中,委员会收集各方意见,完善规划构思,为香港发展注入全新动力。

规划重现睽违梦想,天马行空仍应肯定

委员会的规划,赋予大屿山几项功能,包括打造为大珠三角国际运输、物流及贸易枢纽;在欣澳填海及扩建迪士尼乐园,把东北大屿山建设为娱乐休闲旅游区;在交椅洲附近水域兴建人工岛,结合政府早前倡议在中部填海建设「东大屿都会」核心商业区,发展为容纳最多70万人的低碳都市。另外是兴建接通大屿山至港岛、九龙及新界西北的铁路。可见规划涉及范围庞大,相关建设丰富,呈现出来的是大屿山和相邻水域冒起一座山水相连的现代化城市,其规模与现在的港岛不遑多让,景观更加壮丽,恍似梦幻之城。

工作报告一些建议,若以既定思维审视,可视之为脱离实际,甚而被认为「黐黐地」。这些建议显露野心极大,已经超出发展大屿山的范畴,成为连接大珠三角的枢纽,因为按规划建议,日后两三小时车程就可到达大部分珠三角城市。基本上,大屿山是一块低度开发的处女地,有广阔空间让规划的思维驰骋,因此现在think out of the box的构思,完全不是问题;若仍然循规蹈矩点画,反而浪费。当然,近乎天马行空回到现实世界,不可能忽视一些实际情况,规划是否可行需要深入研议。工作报告建议折射出来的梦想,港人睽违许久、许久了,期望藉着规划大屿山发展再筑梦,是香港重拾建设发展活力的开始。

就这些建议,委员会有人提出政府在发展新界东北、洪水桥和新界北等,是否还有需要在中部水域填海的说法;从既定思维审视,这类说法无可厚非,但是已经规划或将会规划的发展,与填海造地不应该存在矛盾。事实是两者可以、也应该并存。长期以来,我们一再提出划出部分郊野公园土地、在维港以外适当之处填海,目的是要扩阔700多万(日后将会更多)市民的生活空间,摆脱在现有的狭窄腹地挤迫下去,增加房屋供应和改善市民居住质素,对于提升香港的国际都会位阶等,都有积极作用。另外,郊野公园土地和填海所得土地会成为土地储备,由政府拥有,就可以主导土地房屋供求事宜,使房地产市场维持稳定发展,减少大起大落对经济的冲击。

大屿山发展规划,触及土地使用争议

大屿山发展委员会工作报告的建议,涉及郊野公园土地和填海造地,对于一些人,特别是环保团体和人士而言,会被解读为捋他们的虎背。因此,在谘询期间遇到反弹和争议难以避免,委员会迎难而上的勇气值得肯定,而且是负责任的做法。事实上,许多人都知道动用郊野公园土地和填海造地的必要,只是他们明哲保身,为免成为围攻对象而三缄其口而已。工作报告提出的建议,除了研议可行性,开发土地肯定是讨论重点,期望可引发更多人参与讨论,就如何使用土地才符合香港最大利益,找出最大公约数,摆脱土地使用现状沦为少数人禁脔的局面。

关于发展大屿山,前朝港英政府时期已经提及,回归之后,首任特首董建华率同特区政府认真探讨,曾经有人提出在大屿山发展旅游设施,包括建设水疗中心,甚至有意见提出在大屿山搞博彩业等。当时,新加坡还未有主题公园和赌场,但现在星洲两者都有了,而香港对于怎样利用大屿山,仍然在原点兜圈。大屿山发展如今再次进入议事日程,以香港的政治现实和管治景况,肯定引发争议,未来发展亦很难预料。

无论如何,政府应该强力推动,让各方聚焦讨论一些关键议题,例如土地开发。另外,发展大屿山规模庞大,不可能一下子同时拍板,肯定是分阶段发展,在总原则大前提底定之下,政府应该将一些可行建议立项,确立推动进程,使事态向前发展,而非停滞不前。香港相对于邻近国家地区,许多方面发展已经严重滞后,再没有蹉跎的空间了。期望政府当机立断,推动大屿山发展。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

