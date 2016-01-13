港报社评：大屿山发展再上日程，政府应果断勿续蹉跎--明报1月13日

大屿山发展谘询委员会向政府提交首份工作报告，建议分5个范畴发展大屿山，规模庞大，有委员评议为「天马行空」，显示即使是委员会内部对规划也有质疑。即使建议天马行空，或许应该以如下取态审视：10多年以来香港如一潭死水，许多人迷失方向，连做梦的能力也失去了，若以既定思维规划大屿山发展，结果肯定是「老鼠尾生疮，大极有限」。委员会的初步建议或许有些脱离现实，不过，个中透析出来的梦想，值得欣赏和肯定，因为梦想有多大，成就才有多大。期望在接续的谘询中，委员会收集各方意见，完善规划构思，为香港发展注入全新动力。

规划重现睽违梦想，天马行空仍应肯定

委员会的规划，赋予大屿山几项功能，包括打造为大珠三角国际运输、物流及贸易枢纽；在欣澳填海及扩建迪士尼乐园，把东北大屿山建设为娱乐休闲旅游区；在交椅洲附近水域兴建人工岛，结合政府早前倡议在中部填海建设「东大屿都会」核心商业区，发展为容纳最多70万人的低碳都市。另外是兴建接通大屿山至港岛、九龙及新界西北的铁路。可见规划涉及范围庞大，相关建设丰富，呈现出来的是大屿山和相邻水域冒起一座山水相连的现代化城市，其规模与现在的港岛不遑多让，景观更加壮丽，恍似梦幻之城。

工作报告一些建议，若以既定思维审视，可视之为脱离实际，甚而被认为「黐黐地」。这些建议显露野心极大，已经超出发展大屿山的范畴，成为连接大珠三角的枢纽，因为按规划建议，日后两三小时车程就可到达大部分珠三角城市。基本上，大屿山是一块低度开发的处女地，有广阔空间让规划的思维驰骋，因此现在think out of the box的构思，完全不是问题；若仍然循规蹈矩点画，反而浪费。当然，近乎天马行空回到现实世界，不可能忽视一些实际情况，规划是否可行需要深入研议。工作报告建议折射出来的梦想，港人睽违许久、许久了，期望藉着规划大屿山发展再筑梦，是香港重拾建设发展活力的开始。

就这些建议，委员会有人提出政府在发展新界东北、洪水桥和新界北等，是否还有需要在中部水域填海的说法；从既定思维审视，这类说法无可厚非，但是已经规划或将会规划的发展，与填海造地不应该存在矛盾。事实是两者可以、也应该并存。长期以来，我们一再提出划出部分郊野公园土地、在维港以外适当之处填海，目的是要扩阔700多万（日后将会更多）市民的生活空间，摆脱在现有的狭窄腹地挤迫下去，增加房屋供应和改善市民居住质素，对于提升香港的国际都会位阶等，都有积极作用。另外，郊野公园土地和填海所得土地会成为土地储备，由政府拥有，就可以主导土地房屋供求事宜，使房地产市场维持稳定发展，减少大起大落对经济的冲击。

大屿山发展规划，触及土地使用争议

大屿山发展委员会工作报告的建议，涉及郊野公园土地和填海造地，对于一些人，特别是环保团体和人士而言，会被解读为捋他们的虎背。因此，在谘询期间遇到反弹和争议难以避免，委员会迎难而上的勇气值得肯定，而且是负责任的做法。事实上，许多人都知道动用郊野公园土地和填海造地的必要，只是他们明哲保身，为免成为围攻对象而三缄其口而已。工作报告提出的建议，除了研议可行性，开发土地肯定是讨论重点，期望可引发更多人参与讨论，就如何使用土地才符合香港最大利益，找出最大公约数，摆脱土地使用现状沦为少数人禁脔的局面。

关于发展大屿山，前朝港英政府时期已经提及，回归之后，首任特首董建华率同特区政府认真探讨，曾经有人提出在大屿山发展旅游设施，包括建设水疗中心，甚至有意见提出在大屿山搞博彩业等。当时，新加坡还未有主题公园和赌场，但现在星洲两者都有了，而香港对于怎样利用大屿山，仍然在原点兜圈。大屿山发展如今再次进入议事日程，以香港的政治现实和管治景况，肯定引发争议，未来发展亦很难预料。

无论如何，政府应该强力推动，让各方聚焦讨论一些关键议题，例如土地开发。另外，发展大屿山规模庞大，不可能一下子同时拍板，肯定是分阶段发展，在总原则大前提底定之下，政府应该将一些可行建议立项，确立推动进程，使事态向前发展，而非停滞不前。香港相对于邻近国家地区，许多方面发展已经严重滞后，再没有蹉跎的空间了。期望政府当机立断，推动大屿山发展。（完）

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