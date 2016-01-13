港报社评：发展经济,改善民生,谋划长远--文汇报1月13日

特首梁振英今日发表新一年施政报告，社会各界引颈以待。外围经济危机重重，传统竞争优势不断削弱，香港发展后劲不继，严峻挑战摆在面前。持续的经济增长是改善民生、支撑其他发展的基石，特首和特区政府的当务之急是高瞻远瞩，把握国家实施「一带一路」战略带来的重要机遇，为香港描绘一份长远发展的蓝图，提升香港整体竞争力，让「东方之珠」再焕发耀眼光芒。

施政报告既是政府对过去工作的总结，更是对未来施政的规划。一向以来，社会对施政策略和重点的关注，聚焦于与市民有贴身关系的民生问题。今年有调查机构的调查显示，市民对施政报告最关心的五大问题分别是房屋问题、医疗政策、经济发展、社会福利和政制发展，情况与去年大同小异。由此可见，发展是硬道理，只有经济保持稳定增长，政府才有更大能力改善民生、提供更好的福利和社会保障，实现施政为民的承诺。近年香港在多个国际经济报告中的排名有下滑迹象，竞争力下降的警号已经响起，其根本原因，正在于香港一直缺乏一整套谋局长远、切实可行的发展规划。

香港土地不足、成本高昂、产业结构单一，制约了经济快速增长。在目前美国加息、人民币贬值、内地经济放缓的大背景下，香港作为细小的开放型经济体，更要加快经济转型升级，增强经济抗逆力，才能保障市民继续安居乐业。要成功实现经济发展模式的转变，绝非一朝一夕之事，更不可能靠一役之功，特首的施政报告不能只局限于解决眼前的问题，换取一时的掌声，而必须着眼未来五年、十年甚至更长的发展，从香港整体利益出发，为香港寻求清晰的发展路向和探索崭新的发展机制，引入源源不绝发展新动力。

事实上，香港并不缺少机遇，尤其是正逢国家的大发展期，只要科学规划，善借大势，完全可以大展身手，再创辉煌。例如，开发大屿山，打造成集旅游、娱乐及商业兼备的重点地区，有利于解决香港土地供应紧张及产业单一化等问题，增强香港发展的后劲，对改善就业、惠及民生大有裨益；创科局几经波折终于成事，若能通过高层次、专业化的统筹，策略性地推动香港的创新及科技发展，促进香港进行高增值的「再工业化」，可为港人尤其是年轻一代提供创业就业机会。国家正在稳步推进「一带一路」战略，香港扮演好「超级联系人」角色，协助国家与国际接轨，可有效减少国家进一步开放的风险，创造两地互利双赢。

推动破旧立新、除弊兴利的规划和改革，说易行难，必然会改变传统产业结构的平衡，触动既得利益，遭遇到的困难和阻力可想而知。这更加需要特首和特区政府以过人的魄力、决心和智慧，迎难而上，争取突破，不能因为担心意见分歧、阻力巨大而畏首畏尾、议而不决，甚至半途而废。

值得注意的是，香港近年事事政治化，施政屡受狙击，导致发展停滞不前，即使有好的政策和规划也落实不了，最终受害的是全港市民。政争太盛累港久矣，市民应该清醒认识政争不息的危害，全力支持特首和特区政府集中精力发展经济、改善民生、造福市民，避免香港被边缘化。期待一份谋划长远发展的施政报告，支持一份利于长远发展的施政报告，是香港人的心声。（完）

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