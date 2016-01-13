日本已公布经济指标--2016/1/13

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值
据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% 持平 1月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.1% -0.1% 1月28日 -- 工业生产(m/m) 11月 -1.0% p +1.4% r 1月18日 -- 失业率 11月 3.3% p 3.1% @ 1月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 顺差1,115 1月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.9% -2.4% 1月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。