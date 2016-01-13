港报社评：游行反规管不如放弃宰客--星岛日报1月13日

不良旅行社和店铺「劏客」纠纷时有发生，令不少内地人害怕参加旅行团来港，旅游业议会决定用「重典」对付，引起部分业内人士强烈反弹，业界内部派系斗争，激发至游行抗议，挑战旅议会的规管权力。这与民意背道而驰，市民一向觉得旅游业规管太宽松，而无法杜绝强逼购物等不良经营手法，损害本港声誉和整体旅游业生意，令众多正当经营者要为一小撮害群之马付代价。 业界数据显示，今年头十天，平均每天只有一百个内地旅行团来港，比去年同期跌逾六成。这是大半年来，内地团客持续减少的缩影，即使是旅游旺季的国庆长假，团客都比去年跌一成，出现「黄金周不再黄金」之说。旅客却步，部分原因是一些针对内地旅客的抗议活动，而另一个主 要原因，就是「劏客」丑闻不绝，甚至还有购物纠纷闹出命案，内地人不但不欲来港买气受，更害怕来港会受恐吓和蒙受金钱损失。 不良经营者损整体利益 旅游业议会为了挽救本港声誉和业界生意，决定收紧对不良经营手法的规管。现时本港接待内地团的旅行社带团购物，规定要光顾提供一百八十天退款保障的登记店铺，新安排是把这个退款承诺纳入《商品说明条例》规管范围，违例者会涉及刑事罪行，而议会亦可以对涉嫌违例者作出处分。此外，旅游车须展示旅行社牌照号码及团号，导游必须佩戴导游证，避免黑工之余，亦方便追查投诉和违例事件。 此外，本港旅游发展局又与广州市政府签署旅游合作协议，包括在春节推出「优质诚信香港游」红名单，名单上的旅行社不会安排定点购物。 对于一些以「一条龙」形式安排旅客来港，再强逼购物的旅行社和相关店铺及从业员，团客本已减少，加强规管犹如雪上加霜。 业界自律胜由政府立法 部分业界人士发起不合作运动，退出承诺退款的登记店铺计画，拒绝按照规定展示旅游车团号和佩戴导游证，并且发动上街游行，性质有如维护自己生存权的「怒吼」，当中还可能掺杂了业界派系斗争，甚至今秋立法会选举的因素。 不过，如果他们的生存权是靠「劏客」来维持，难言理直气壮，能够获得多少同情，实属疑问，原因是这种做法不但损害旅客利益，还涂污本港「购物天堂」的品牌，间接损害正当经营者的生意和从业员利益。反规管对付「劏客」，不如改变经营手法。 对旅游业来说，最好的做法是能够自律，毋须政府立法设立专门机构监管，原因是立法弹性低，易生副作用，政府规管成本又高。现时业内部分企业在利益问题上与议会产生矛盾，不利业界健康发展和维持声誉。业界须切实解决矛盾，当中为了整体业界利益，加强规管防范劏客的大前提，则是不容偏离的。（完）