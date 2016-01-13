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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 09:22 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币在中间价发布前持稳，融资成本下降

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    * 美元/离岸人民币CFETS收盘报6.5750，预示中间价在6.5740-60
    * 但许多人预期中间价再度保持稳定，接近周二的6.5628
    * 人民币中间价1月7日以来下降了18个点，12月31至1月7日上升了71
0个点
    * 美元/离岸人民币目前为止在6.5720-6.5806区间，隔夜收于6.5762
    * 离岸人民币融资成本下降，离岸人民币隔夜掉期隐含利率约为10%
，周二高达95%。(完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 张荻)

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