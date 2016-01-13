《汇市简讯》美元/离岸人民币在中间价发布前持稳，融资成本下降

0110GMT * 美元/离岸人民币CFETS收盘报6.5750，预示中间价在6.5740-60 * 但许多人预期中间价再度保持稳定，接近周二的6.5628 * 人民币中间价1月7日以来下降了18个点，12月31至1月7日上升了71 0个点 * 美元/离岸人民币目前为止在6.5720-6.5806区间，隔夜收于6.5762 * 离岸人民币融资成本下降，离岸人民币隔夜掉期隐含利率约为10% ，周二高达95%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张荻)