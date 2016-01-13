《香港重要政经日程》--1月13日-1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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================== 今日重要政经消息=================
1月13日（周三）
*-- 香港行政长官发表2016年施政报告。
--10:00 维达国际 股东特别大会。
--11:00 摩根大通私人银行中国经济前景展望记者会。
--15:00 2016渣打马拉松新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月14日（周四）
-- 公布12月底止外汇基金境外资产。
-- 大众金融 公布全年业绩。
--11:00 安联环球投资展望记者会。
--11:00 五菱汽车 股东特别大会。
--11:30 TCL多媒体 股东特别大会。
--13:00 汇丰环球及亚洲经济与金融市场展望记者会。
1月15日（周五）
--09:30 中信大锰 股东特别大会。
--15:00 北京控股 股东特别大会。
1月18日（周一）
--08:45 亚洲金融论坛首日会议。
--15:30 中国镍资源 股东特别大会。
1月19日（周二）
-- 公布10-12月失业率。
--09:30 亚洲金融论坛第二天会议。
--10:00 西部水泥 股东特别大会。
1月21日（周四）
-- 公布12月份消费物价指数。
1月26日（周二）
-- 公布12月份进出口数字。
*--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
*--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。