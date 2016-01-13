版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--1月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    1月13日(三)
    2350 日本企业物价(较前月)                        12月        -0.4%      -0.1%
                     (较上年同期)                                -3.5%      -3.6%
    2350 日本机械订单(较前月)                        11月        -7.9%     +10.7%
                     (较上年同期)                                +6.3%     +10.3%

    1月14日(四)
     --  韩国央行利率决议                             1月        1.50%      1.50%    
    0030 澳洲就业人数(万人)                          12月     减少1.25   增加7.14
             全职就业人数(万人)                                     --   增加4.16
             就业参与率                                          65.2%      65.3%
             失业率                                               5.9%       5.8%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              12月           --      -0.2%
                               (较上年同期)                         --      -1.1%
    0900 德国全年国内生产总值(GDP)                 2015年        +1.6%      +1.6%
    0900 意大利经季调工业生产(较前月)                11月        +0.2%      +0.5%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                  +2.5%      +2.9%
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      1月           --       35.1
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月           --       38.8
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月           --       54.8
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月           --       51.9
    1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果          1月        1-8-0      1-8-0
                                                                      (升息-不变-降息)
    1200 英国央行利率决定                             1月        0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                               --      3,750
    1330 加拿大新屋价格指数                          11月        +0.2%      +0.3%
    1330 美国进口物价(较前月)                        12月        -1.4%      -0.4%
            出口物价(较前月)                                     -0.5%      -0.6%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          1月9日当周         27.5       27.7
                        四周均值(万人)                              --     27.575
                  续请失业金人数(万人)         1月2日当周        221.5        223
    2145 新西兰食品价格指数                          12月           --      -0.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周           --    买超859
             外资投资日本股票(亿日圆)                               --  买超1,357
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值   
    1月13日(三)
 　  --  中国出口(较上年同期)                        12月       -1.4%       -8.0%
             进口(较上年同期)                                   -7.6%      -11.5%
             贸易收支(亿美元)                              顺差600.93     顺差530
    0300 韩国L货供额                                 11月       +7.8%          -- 
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值     +0.2%       +0.1% 
                                (较上年同期)                  +0.3%       +0.2%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                      11月     -0.7%       -0.3% 
                       (较上年同期)                            +1.1       +1.3%
    1200 美国抵押贷款市场指数                        前周     398.5          -- 
             再融资指数                                      1380.4          -- 
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月        54.3          -- 
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      1月        47.2          -- 
    1900 美国联邦预算(亿美元)                        12月     赤字140          -- 
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                12月       -0.2%          -- 
                             (较上年同期)                       +5.3%          -- 
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐