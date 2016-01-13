主要国家经济指标预测--1月14日****

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月13日(三) 2350 日本企业物价(较前月) 12月 -0.4% -0.1% (较上年同期) -3.5% -3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -7.9% +10.7% (较上年同期) +6.3% +10.3% 1月14日(四) -- 韩国央行利率决议 1月 1.50% 1.50% 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少1.25 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.9% 5.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.1% 0900 德国全年国内生产总值(GDP) 2015年 +1.6% +1.6% 0900 意大利经季调工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.5% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +2.5% +2.9% 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 35.1 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 38.8 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 54.8 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 51.9 1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 1-8-0 1-8-0 (升息-不变-降息) 1200 英国央行利率决定 1月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.2% +0.3% 1330 美国进口物价(较前月) 12月 -1.4% -0.4% 出口物价(较前月) -0.5% -0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月9日当周 27.5 27.7 四周均值(万人) -- 27.575 续请失业金人数(万人) 1月2日当周 221.5 223 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超859 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,357 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月13日(三) -- 中国出口(较上年同期) 12月 -1.4% -8.0% 进口(较上年同期) -7.6% -11.5% 贸易收支(亿美元) 顺差600.93 顺差530 0300 韩国L货供额 11月 +7.8% -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.7% -0.3% (较上年同期) +1.1 +1.3% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 398.5 -- 再融资指数 1380.4 -- 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 54.3 -- 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 47.2 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字140 -- 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -0.2% -- (较上年同期) +5.3% -- (完)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选