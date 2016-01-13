欧洲个股：空中客车2015年接单数量超越波音，无惧中国市场动荡

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透巴黎1月13日 - 中国金融动荡并未让空中客车(空中巴士/Airbus) 胆战心惊，周二仍维持强劲的需求预估；此前空中客车年度全球飞机订单胜过波音 ，但在交货数量上仍未能弥合与全球最大飞机制造商波音的差距。
股市及油价在历经数周的动荡后持稳，与此同时，空中客车仍对需求有信心；目前市场需求支持两大业者实现创纪录的生产率计画。
尽管近期中国市场出现杀盘，但空中客车飞机制造主管Fabrice Bregier表示，中国仍延续在航空方面的支出。空中客车在中国有一座组装厂。
Bregier在公司年度记者会上表示，“这表明，眼睛见到股价下跌及其他金融产品价格崩跌，其实与实体经济状态脱钩。”
空中客车订单总金额达到创纪录的1万亿(兆)美元，去年减去取消后订单净飞机订单数量为1,036架，较2014年下滑29%，波音则拿下768架飞机订单，较前年下滑46%。
空中客车2015年交货数量小幅增加至635架，预估2016年交货量将超过650架，预料新接订单数量将超过这一规模。
波音上周表示，其交货数量成长5%达到创纪录的762架，使其保有全球最大飞机生产商的宝座。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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