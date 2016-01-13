中国企业：乐视控股今年将主推全球化，美国和印度市场是战略首选

路透上海1月13日 - 以视频网站起家并逐步进军手机、电视等领域的中国乐视控股确定今年以全球化和生态全球开放等为今年主要战略，美国和印度市场是战略首选地，同时，将继续拓展包括香港在内的东南亚市场。

作为乐视旗下娱乐和体育等内容的载体，乐视的智能电视和手机将作为其拓展海外市场的“利器”。据公司新闻稿，乐视的手机今年预计销售达1,500万部，智能电视600万台。2015年公司智能电视销量为300万台，上市时间未满一年的手机产品当年销量亦超过400万部。

而已率先在全球布局的乐视云将成为公司全球化的重要基础。乐视云已与全球领先数据运营商Equinix ，法国第一大电信运营商Orange、澳大利亚电信 、西班牙电信 、香港和记环球电讯有限公司等全球多家电信运营商合作，成为全球电信视频云第一平台。

“我们要在2016年之内，初步建立起能够面向全球用户，调动全球资源，来生产和销售并且持续提供全球化的产品和服务的能力。”乐视控股战略副总裁阿不力克木.阿不力米提表示。

乐视方面透露，进军美国市场并非简单将乐视产品运至美国销售，还需要建立包括设计、销售、品牌等在内的一个完整体系。目前乐视正与数个主要的战略合作伙伴洽谈。

美国已是中国以外第二大单一电视市场，当地主流品牌为三星 、LG 、索尼 等。 这些国际品牌亦是中国电视市场的主要竞争者。

为配合今年开始的全球化战略，乐视控股周二启动新的品牌，原先Logo中的TV字样已消失，显示公司已从成立时的单一视频网站成长为集平台、内容、终端和应用为一体的全生态企业。乐视网亦将更名为乐视视频，并启用价值千万美元的国际域名le.com。