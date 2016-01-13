《汇市简讯》美元指数盘整，略微有走强倾向

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
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* 盘初微涨，开高0.2%，继续盘整
* 亚洲股市出现逢低买盘，E-迷你标普500指数期货涨0.5%，日经指数涨2.1%，日本以外亚洲市场涨0.65%
* 动能指标中性，五、10和20日移动均线冲突，20日波林格区间上升
* 技术面预示盘整，略微有走强倾向
* 纽约区间端点98.81/99.27分别是初步支撑/阻力位
* 图表：reut.rs/1ShgDnp
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨