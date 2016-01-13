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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 09:34 BJT

《汇市简讯》美元指数盘整，略微有走强倾向

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* 盘初微涨，开高0.2%，继续盘整

* 亚洲股市出现逢低买盘，E-迷你标普500指数期货涨0.5%，日经指数涨2.1%，日本以外亚洲市场涨0.65%

* 动能指标中性，五、10和20日移动均线冲突，20日波林格区间上升

* 技术面预示盘整，略微有走强倾向

* 纽约区间端点98.81/99.27分别是初步支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/1ShgDnp

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
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