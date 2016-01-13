《汇市简讯》澳元/美元上扬，人民币中间价再度上升提供支撑

0130GMT * 澳元兑欧元与日圆上冲，因亚洲股市表现强劲 * 美元/人民币中间价再度低于预期，支撑风险偏好 * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.33%，NYMEX原油期货涨逾1.5% * 欧元/澳元跌0.88%，澳元/日圆涨逾1%，澳元/美元升0.5%至0.7020 上方 * 若升逾0.7021，将结束日高连续七日下降的局面 * 0.7050之前有卖单，关键阻力在0.7095/0.7100 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 李爽)