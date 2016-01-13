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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 09:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上扬，人民币中间价再度上升提供支撑

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    * 澳元兑欧元与日圆上冲，因亚洲股市表现强劲
    * 美元/人民币中间价再度低于预期，支撑风险偏好
    * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.33%，NYMEX原油期货涨逾1.5%
    * 欧元/澳元跌0.88%，澳元/日圆涨逾1%，澳元/美元升0.5%至0.7020
上方
    * 若升逾0.7021，将结束日高连续七日下降的局面
    * 0.7050之前有卖单，关键阻力在0.7095/0.7100
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 李爽)

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