《汇市简讯》美元/日圆升破118.00，部分卖盘被消化

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
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* 美元/日圆突破118.00，日经指数继续反弹
* 美元/日圆最高涨至118.18，超越隔夜高点118.08
* 从118.00附近开始出现的卖兴被吸收
* 高处可能出现更多卖盘，但由于超卖，反弹不可避免？
* 日线一目均衡转换线118.63为阻力位，前方是200小时均线118.54
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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