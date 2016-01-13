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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 09:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升破118.00，部分卖盘被消化

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* 美元/日圆突破118.00，日经指数继续反弹

* 美元/日圆最高涨至118.18，超越隔夜高点118.08

* 从118.00附近开始出现的卖兴被吸收

* 高处可能出现更多卖盘，但由于超卖，反弹不可避免？

* 日线一目均衡转换线118.63为阻力位，前方是200小时均线118.54

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)

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