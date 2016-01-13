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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 10:04 BJT

澳新汇市：两国货币收复失地，因中国采取措施稳定人民币汇率

阻力见于周二高点0.7021，交易商称0.7050之前有卖单。

澳元今年迄今累计跌近4%，投资者担心中国可能将对经济放缓势头失去控制。

但有些人认为，澳元不大可能进一步大幅下挫。

“看似随意的(人民币)中间价、汇市和股市干预举措，以及疲软的(中国)PMI数据都重创了澳元，”澳洲西太平洋银行在报告中称。

“这‘三大问题’看起来已将澳元打到0.68-0.72的新区间，”该行称。

澳元兑日圆 报82.44日圆，脱离三年低点80.84。新西兰元兑日圆 报77.24，脱离周一所及四个月低点。

新西兰元兑美元 微涨至0.6555，但距离周一所及八周低点0.6509不远。

分析师预计新西兰元兑美元将在0.6490-0.6580区间波动。(完)

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