金属期市：做空者了结获利助伦铜攀升；中国数据受关注

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
LME期铝 攀升0.4%，中国可能收储原铝的消息构成支撑。
美国原油期货12年来首次跌破每桶30美元，威胁到许多美国页岩油生产商的生存，促使大型油企进一步勒紧腰带，并给产油国家与地区带来更多痛楚。
中国第四季国内生产总值(GDP)料录得全球金融危机以来最慢增速，这将加剧决策者采取更多刺激措施的压力。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息应该逐步进行，否则可能会打击业已脆弱的新兴经济体。新兴经济体的很多企业都有美元借款。
据有政府背景的研究公司安泰科周二的一份报告称，六家中国大型铝业公司考虑成立合资公司，收储中国的原铝。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 李爽/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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