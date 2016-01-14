台湾经济指标预测--1月14日至2月23日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- -6.3% 年变动率 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/22 1600 工业生产指数 12月 -- -4.94% * 1月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/25 1620 M2年增率 12月 -- +6.39% * 2月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,260.31亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 -- +0.14% 数(CPI) * 2月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 2/16 1600 出口 1月 -- -13.9% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- -0.63% (第三季统计值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。