台湾股市：早盘涨逾1%；投资大陆市场的ETF涨幅居前

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透台北1月13日 - 台湾股市周三早盘上涨，追随亚洲其他股市的涨势，投资中国大陆市场的交易所上市基金(ETF)涨幅居前。中国之前加大打压人民币空头的力度，并试图消除投资者的顾虑。
0129GMT，台北加权股价指数 涨1.1%至7,856.84点，电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 升0.9%。
台股周二下跌，今年七个交易日有六日下跌。
交投活跃的个股中，富邦上证180正向2 和元大沪深300正向2 均大幅上涨逾4%。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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