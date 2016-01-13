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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 10:11 BJT

台湾股市：早盘涨逾1%；投资大陆市场的ETF涨幅居前

路透台北1月13日 - 台湾股市周三早盘上涨，追随亚洲其他股市的涨势，投资中国大陆市场的交易所上市基金(ETF)涨幅居前。中国之前加大打压人民币空头的力度，并试图消除投资者的顾虑。

0129GMT，台北加权股价指数 涨1.1%至7,856.84点，电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 升0.9%。

台股周二下跌，今年七个交易日有六日下跌。

交投活跃的个股中，富邦上证180正向2 和元大沪深300正向2 均大幅上涨逾4%。(完)

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