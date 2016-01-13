台湾汇市：台币早盘实质汇价微升，因人民币趋稳外资汇入台股走涨

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透台北1月13日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价微升。交易员表示，在人民币走稳、外资小幅汇入及台股上涨带动下，台币跟着走升；惟盘中有油款进场，致台币升幅缩减。
他们表示，随离岸与在岸人民币价差明显缩小，今天人民币走势趋稳，韩元止贬回升，加上台股走涨，带动台币微幅走升。
〞韩元回升了，股市终于稍有起色，台币趋稳小升。〞一位大型民营银行交易员说。
继人民币兑美元即期 周二收盘续涨后，周三人民币中间价 为6.5630元，仍呈维稳走势。
他们指出，因本周六就要举行总统大选，料选前台币波动幅度不会太大，但选后因台湾经济基本面不佳，且料央行3月可望进一步降息；加上市场预估美国联邦储备理事会(FED)可望进一步升息，使美元长线趋势看升，台币则偏贬。
本地时间10:11，韩元兑美元 报1,208.3，上日收在1,210.3；台股加权指数 上涨1.06%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.520/33.560，上日收在33.570。
台币早盘实质交易区间落在33.360-33.400；上日在33.336-33.434。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.350-33.450
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