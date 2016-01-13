台湾汇市：台币早盘实质汇价微升，因人民币趋稳外资汇入台股走涨

路透台北1月13日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价微升。交易员表示，在人民币走稳、外资小幅汇入及台股上涨带动下，台币跟着走升；惟盘中有油款进场，致台币升幅缩减。

继人民币兑美元即期 周二收盘续涨后，周三人民币中间价 为6.5630元，仍呈维稳走势。

他们指出，因本周六就要举行总统大选，料选前台币波动幅度不会太大，但选后因台湾经济基本面不佳，且料央行3月可望进一步降息；加上市场预估美国联邦储备理事会(FED)可望进一步升息，使美元长线趋势看升，台币则偏贬。