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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 10:27 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价微升，因人民币趋稳外资汇入台股走涨

路透台北1月13日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价微升。交易员表示，在人民币走稳、外资小幅汇入及台股上涨带动下，台币跟着走升；惟盘中有油款进场，致台币升幅缩减。

他们表示，随离岸与在岸人民币价差明显缩小，今天人民币走势趋稳，韩元止贬回升，加上台股走涨，带动台币微幅走升。

〞韩元回升了，股市终于稍有起色，台币趋稳小升。〞一位大型民营银行交易员说。

继人民币兑美元即期 周二收盘续涨后，周三人民币中间价 为6.5630元，仍呈维稳走势。

他们指出，因本周六就要举行总统大选，料选前台币波动幅度不会太大，但选后因台湾经济基本面不佳，且料央行3月可望进一步降息；加上市场预估美国联邦储备理事会(FED)可望进一步升息，使美元长线趋势看升，台币则偏贬。

本地时间10:11，韩元兑美元 报1,208.3，上日收在1,210.3；台股加权指数 上涨1.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.520/33.560，上日收在33.570。

台币早盘实质交易区间落在33.360-33.400；上日在33.336-33.434。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.350-33.450

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--《焦点》CNH利率飙升打爆离岸空头，稳汇率仅权宜计慎防利差套利 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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