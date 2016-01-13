美国个股：贝莱德调整重要投资部门的管理层--备忘录

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透纽约1月12日 - 据路透见到的一份内部备忘录显示，全球最大的资产管理公司--贝莱德(Blackrock) 周二通知员工，公司正在对一些最重要投资部门的管理层进行调整，其中包括股票和债券挑选部门。
贝莱德表示，旗下全球固定收益业务将统一由Tim Webb和Rick Rieder管理。Webb在贝莱德担任经理已有很多年。Rieder是知名投资者，将成为贝莱德全球固定收益业务的投资长。
贝莱德还让高管Rich Kushel担任多资产策略负责人，其中包括跨投资模式的产品。
据这份由贝莱德总裁Rob Kapito及董事长兼执行长Larry Fink签署的备忘录显示，贝莱德还将两个选股部门合二为一。其中一个是更为传统的“基本面”选股团队，另一个为专注于复杂数据分析的“科学化”选股团队，合并后的部门将直接向Kapito汇报工作。
贝莱德未予置评。
此次管理层调整自2月1日起生效。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
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路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。