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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 10:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元承压，因风险资产上涨

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* 亚洲时段风险资产涨势增强，因中国贸易数据好于预期

* 这导致欧元/澳元多头部位被解除

* 欧元/澳元自纽约收盘以来跌逾1.0%

* 欧元/美元探低至1.0811，低于昨日低点1.0819

* 欧元/美元支撑位在周五低点1.0803，若失守则将下看1.0710/20

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)

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