《汇市简讯》欧元/美元承压，因风险资产上涨

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
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* 亚洲时段风险资产涨势增强，因中国贸易数据好于预期
* 这导致欧元/澳元多头部位被解除
* 欧元/澳元自纽约收盘以来跌逾1.0%
* 欧元/美元探低至1.0811，低于昨日低点1.0819
* 欧元/美元支撑位在周五低点1.0803，若失守则将下看1.0710/20
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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