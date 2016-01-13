英国经济：第四季扩张速度料加快至0.6%--NIESR

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月12日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二表示，英国经济在2015年最后三个月可能增长0.6%，自年中放缓后增速加快，使得全年增长率接近长期趋势。
NIESR的最新估测与上月对截至11月三个月的经济增速预测持平。
根据官方数据，英国第三季国内生产总值(GDP)按季增长率终值为0.4%，低于初值的增长0.5%，持平于2012年末以来最低增速。
周二的数据显示，英国11月工业生产较前月下滑0.7%，创下2013年1月以来最大降幅 。这让人更加怀疑英国经济能否像一些分析师期望的那样强劲反弹。
NIESR表示，英国2015年经济扩张速度料约为2.2%。尽管明显低于2014年的增长2.9%，但仍接近长期潜在增长率。
“去年经济增速放缓主要是因为建筑业增长和公共支出明显减弱，又被贸易净值走软放大，”NIESR研究员Jack Meaning称。
“经济中基本没有闲置产能，我们预计2016年产出缺口将继续缩窄。”(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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