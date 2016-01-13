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货币新闻 | 2016年 1月 13日 星期三 10:55 BJT

芝加哥期市：小麦价格微跌，农业部种植预期制约其跌势

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 480.50 -0.75 -0.16% +2.45% 477.13 62

CBOT玉米 355.75 -1.00 -0.28% +1.14% 366.45 47

CBOT大豆 874.00 -0.50 -0.06% +1.48% 873.83 65

CBOT稻米 $11.72 $0.00 +0.00% -1.06% $11.50 54

美国原油 $31.07 $0.63 +2.07% -1.08% $36.24 24

汇率

欧元/美元 $1.081 -$0.004 -0.38% -0.42%

美元/澳元 0.704 0.006 +0.83% +0.69%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王丽鑫/杜明霞)

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