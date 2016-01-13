香港热股：大新金融早盘初段一度冲高12%，开始检讨寿险业务策略

路透香港1月13日 - 香港老牌金融机构大新金融 周三早盘初段一度冲高12%，因公司称已开始检讨旗下寿险业务策略。

大新金融一度触及39.9港元逾一个月高位。香港时间10:38，升9.83%，报39.1港元；其子公司大新银行 亦涨5.28%，报12.76港元。

大新金融与大新银行周二晚间的联合声明称，两间公司目前各自就大新人寿保险之业务及大新银行之人寿保险产品销售之策略方案进行探讨，现处于早期阶段及并未作出决定，亦未就完成该探讨制订明确时间表，且不保证将导致任何交易。

大新人寿为大新金融之全资附属公司并在香港经营人寿保险业务。大新银行为香港持牌银行，由大新金融持股74.57%。

现时香港主要寿险商包括中银人寿、汇丰人寿、保诚 、友邦保险 及中国人寿（海外）。据香港保险业监理处的统计显示，2015年首三季向内地访客发出的新造保单保费为211亿港元，相当于同期个人业务的总新造保单保费21.7%。

大和总研分析师Leon Qi在其报告中指出，香港保险产品在价格上具竞争优势，因风险溢价与开支较低，此外亦能够提供环球保障和理赔弹性，也迎合内地投资者对美元资产配置需求。（完）

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