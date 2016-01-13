更正-日本股市：早盘反弹涨2.7%，有望2016年初以来首次收涨

(更正：第三段应为“市场已严重超卖”，而非“市场已严重卖超”。修饰标题。)

路透东京1月13日 - 日股周三早盘反弹，各板块全线上扬，中国政府稳定人民币的举措扶助了人气，尽管油价跌破每桶30美元。

日经指数 早盘收盘涨2.7%至17,682.33点，有望在2016年首次收涨。

“到昨日收盘时，市场已严重超卖，因此今日反弹也不足为奇，”中信里昂证券(CLSA)的策略师Nicholas Smith说。

“近来出现恐慌情况，如今大家认为情况其实没那么糟，因此投资人开始敲进那些超卖的低价股，这些个股今日走扬。”

随着日经反弹，日圆兑美元的力道也有所减弱，使得主要出口股的股价得到额外的提振。

Pioneer Corp 股价跳涨5.3%；Panasonic Corp 和丰田汽车 分别上涨2.1%和3.6%。

东证股价指数 涨2.8%至1,441.39点。东证股价指数33个分类指数全部上涨。