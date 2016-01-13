更正-日本股市：早盘反弹涨2.7%，有望2016年初以来首次收涨

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
(更正：第三段应为“市场已严重超卖”，而非“市场已严重卖超”。修饰标题。)
路透东京1月13日 - 日股周三早盘反弹，各板块全线上扬，中国政府稳定人民币的举措扶助了人气，尽管油价跌破每桶30美元。
日经指数 早盘收盘涨2.7%至17,682.33点，有望在2016年首次收涨。
“到昨日收盘时，市场已严重超卖，因此今日反弹也不足为奇，”中信里昂证券(CLSA)的策略师Nicholas Smith说。
“近来出现恐慌情况，如今大家认为情况其实没那么糟，因此投资人开始敲进那些超卖的低价股，这些个股今日走扬。”
随着日经反弹，日圆兑美元的力道也有所减弱，使得主要出口股的股价得到额外的提振。
Pioneer Corp 股价跳涨5.3%；Panasonic Corp 和丰田汽车 分别上涨2.1%和3.6%。
东证股价指数 涨2.8%至1,441.39点。东证股价指数33个分类指数全部上涨。
JPX-日经400指数 涨2.8%至12,975.64点。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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