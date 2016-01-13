基金产业：去年对冲基金年度回报为四年来最低--行业机构Eurekahedge

路透伦敦1月12日 - 行业数据追踪机构Eurekahedge周二表示，对冲基金2015年回报率为四年来最低，因波动加剧且市场疲弱。

Eurekahedge称，Eurekahedge对冲基金指数12月跌0.58%，同期MSCI明晟全球指数跌2.23%，对冲基金平均年回报率为1.56%。

“12月所有对冲基金策略的投资回报都令人失望，多数当月都亏损，”Eurekahedge说。

“尤其是欧股多仓蒙受损失，因欧洲央行12月初的会议结果令投资者失望，导致欧洲股市下跌，”Eurekahedge说。

2015年全年表现最佳的策略指数是Eurekahedge套利对冲基金指数，涨4.46%，其次是CBOE Eurekahedge相对价值对冲基金指数，涨4.3%。

表现最差的是CBOE Eurekahedge尾部风险对冲基金指数，跌7%。(完) (编译 李爽 审校 刘秀红/于春红)