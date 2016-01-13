基金产业：去年对冲基金年度回报为四年来最低--行业机构Eurekahedge

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透伦敦1月12日 - 行业数据追踪机构Eurekahedge周二表示，对冲基金2015年回报率为四年来最低，因波动加剧且市场疲弱。
Eurekahedge称，Eurekahedge对冲基金指数12月跌0.58%，同期MSCI明晟全球指数跌2.23%，对冲基金平均年回报率为1.56%。
“12月所有对冲基金策略的投资回报都令人失望，多数当月都亏损，”Eurekahedge说。
“尤其是欧股多仓蒙受损失，因欧洲央行12月初的会议结果令投资者失望，导致欧洲股市下跌，”Eurekahedge说。
2015年全年表现最佳的策略指数是Eurekahedge套利对冲基金指数，涨4.46%，其次是CBOE Eurekahedge相对价值对冲基金指数，涨4.3%。
表现最差的是CBOE Eurekahedge尾部风险对冲基金指数，跌7%。(完) (编译 李爽 审校 刘秀红/于春红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。