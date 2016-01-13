《中国2016年已发行公司债一览表》--1月13日

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透上海1月13日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *国美电器 30 6 1/7-1/11 4.00% AA+ 附第3年末选择权 *中国铁建 28 5 1/8-1/11 3.70% AA+ 房地产集团 中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
小计 78
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *广东联泰集团 10 6 1/6-1/7 5.75% AA 附第3年末调整票面利率选择权
及投资者回售选择权 深圳茂业商厦 11 3 1/5-1/6 4.00% AA 附第2年末调整票面利率选择权 (第一期) 及投资者回售选择权
17 5 1/5-1/6 4.50% 附第3年末调整票面利率选择权 陕西产业投资 5 5 2015/12/30-1/5 4.00% AA 附第3年末上调票面利率选择权
及投资者回售选择权
及投资者回售选择权 邢台钢铁 3 5 2015/12/31-1/5 7.20% AA 附第2年末调整票面利率选择权
及投资者回售选择权 北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
小计 52
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) --------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------
二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 暂无 ------------------------------------------------------------------------------
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *浙江昆仑 6 3 1/8-1/11 8.00% AA 控股集团 广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA 花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) ------------------------------------------------------------------------------ 小计 22
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------
注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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