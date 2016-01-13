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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 11:32 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元早盘反弹，受益于中国贸易数据

中国海关周三公布，12月以人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。

“(中国数据公布之前，股市在接近中午时分的上涨)在我看来是一种短暂的技术性反弹，”现代证券股票分析师Bae Sung-young称。

建筑类股 涨8.1%，带动大盘上涨。

外资早盘在主板卖超170亿韩元(1,400万美元)的股票。

韩元兑美元 追随人民币上涨。中国央行大举出手扭转近期人民币贬值态势。

韩元兑美元 报1,206.6韩元，较周二收盘价1,210.3韩元上涨0.3%。

3月三年期公债期货 报109.72，与上日收盘价持平。

0252 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,206.6 1,210.3

日圆/韩元 10.2012/181 10.2773

韩国公债期货 * 109.72 109.72

韩国综合股价指数 1,918.63 1,890.86

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 许娜/孙国玉；审校 李爽/李婷仪)

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