中国货币市场：103家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模59,360亿

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 中国广州银行、山东费县农商行等发布2016年同业存单发行额度，至此，已有103家银行公布发行计划，累计规模59,360亿元人民币。
以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行额度 主体评级
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兴业银行 4,500 AAA
中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)
上海银行 2,000 AAA
浙江江山农商行 20 A+
浙江萧山农商行 160 AA-
山西河津农商行 50 A-
平安银行 5,000 AAA
东莞农商行 300 AA+
杭州银行 1,500 AAA
浙江绍兴瑞丰农商行 150 AA
重庆农商行 600 AAA
温州银行 300 AA
山西尧都农商行 100 AA-
浙江苍南农商行 60 AA-
浙江富阳农商行 20 AA-
宁波银行 1,600 AAA
光大银行 4,000 AAA
华融湘江银行 400 AA+
浙江上虞农商行 8 AA-
齐商银行 50 AA
浙江乐清农商行 30 AA-
浙江丽水莲都农商行 10 A
浙商银行 3,000 AAA
浦发银行 5,000 AAA
重庆银行 500 AA+
吉林银行 400 AA+
山东宁阳农商行 30 A
舟山定海海洋农商行 5 A+
招商银行 4,000 AAA
北京农商行 600 AAA
工商银行 500 A/A1(标普/穆迪)
齐鲁银行 200 AA
青岛农商行 100 AA
湖州银行 30 AA-
天津银行 300 AA+
苏州银行 350 AA+
浙江民泰商行 200 AA
宁夏黄河农商行 50 AA
芜湖扬子农商行 15 AA-
徽商银行 1,500 AAA
阜新银行 20 AA-
山西运城农商行 50 A+
浙江新昌农商行 50 A+
江苏常熟农商行 100 AA
山东沂水农商行 60 AA-
吴江农商行 30 AA
台州银行 120 AA+
上饶银行 80 AA
华商银行 200 AA+
潍坊银行 120 AA
浙江诸暨农商行 50 AA-
嘉兴银行 142 AA-
南京银行 1,800 AAA
湖南宁乡农商行 55 A+
宁波通商银行 120 AA-
宁夏银行 130 AA
阜阳颍东农商行 20 A+
金华银行 120 AA-
浙江温州鹿城农商行 100 AA-
日照银行 80 AA-
江苏张家港农商行 80 AA
浙江德清农商行 50 AA-
绍兴银行 270 AA
青岛银行 300 AA+
宁波慈溪农商行 50 AA-
石嘴山银行 80 AA-
长沙银行 500 AA+
江苏江南农商行 200 AA+
邯郸银行 200 AA-
江苏太仓农商行 30 AA
磐安农信联社 10 A
山东禹城农商行 25 A
上海农商行 300 AAA
交通银行 1,000 AAA
亳州药都农商行 60 AA-
福建海峡银行 180 AA
山东临沂兰山 25 AA-
农村合作银行
盛京银行 2,000 AAA
山西五台山农商行 30 A
江苏扬州农商行 10 AA-
江苏东海农商行 6 A
大连农商行 125 AA
恒丰银行 2,500 AAA
山西寿阳农商行 30 A
承德银行 150 AA-
广东顺德农商行 280 AA+
晋商银行 100 AA
无锡农商行 80 AA
北京银行 2,000 AAA
长春农商行 100 AA-
富邦华一银行 80 AA+
中国银行 1,000 AAA
汉口银行 200 AA+
吉林九台农商行 150 AA
江苏银行 1,000 AAA
浙江瑞安农商行 20 A+
江苏涟水农商行 5 A
浙江泰隆商行 120 AA
江苏昆山农商行 60 AA-
江苏海安农商行 30 AA
广州银行 800 AA+
山东费县农商行 35 A+
浙江浦江农作合作联社 4 A
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合计 59,360
上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较2014年8,975.60亿元的规模增加近五倍。(完) (发稿 李宏薇; 审校 边竞)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。