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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 11:00 BJT

中国货币市场：103家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模59,360亿

路透上海1月14日 - 中国广州银行、山东费县农商行等发布2016年同业存单发行额度，至此，已有103家银行公布发行计划，累计规模59,360亿元人民币。

以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行额度 主体评级

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兴业银行 4,500 AAA

中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)

上海银行 2,000 AAA

浙江江山农商行 20 A+

浙江萧山农商行 160 AA-

山西河津农商行 50 A-

平安银行 5,000 AAA

东莞农商行 300 AA+

杭州银行 1,500 AAA

浙江绍兴瑞丰农商行 150 AA

重庆农商行 600 AAA

温州银行 300 AA

山西尧都农商行 100 AA-

浙江苍南农商行 60 AA-

浙江富阳农商行 20 AA-

宁波银行 1,600 AAA

光大银行 4,000 AAA

华融湘江银行 400 AA+

浙江上虞农商行 8 AA-

齐商银行 50 AA

浙江乐清农商行 30 AA-

浙江丽水莲都农商行 10 A

浙商银行 3,000 AAA

浦发银行 5,000 AAA

重庆银行 500 AA+

吉林银行 400 AA+

山东宁阳农商行 30 A

舟山定海海洋农商行 5 A+

招商银行 4,000 AAA

北京农商行 600 AAA

工商银行 500 A/A1(标普/穆迪)

齐鲁银行 200 AA

青岛农商行 100 AA

湖州银行 30 AA-

天津银行 300 AA+

苏州银行 350 AA+

浙江民泰商行 200 AA

宁夏黄河农商行 50 AA

芜湖扬子农商行 15 AA-

徽商银行 1,500 AAA

阜新银行 20 AA-

山西运城农商行 50 A+

浙江新昌农商行 50 A+

江苏常熟农商行 100 AA

山东沂水农商行 60 AA-

吴江农商行 30 AA

台州银行 120 AA+

上饶银行 80 AA

华商银行 200 AA+

潍坊银行 120 AA

浙江诸暨农商行 50 AA-

嘉兴银行 142 AA-

南京银行 1,800 AAA

湖南宁乡农商行 55 A+

宁波通商银行 120 AA-

宁夏银行 130 AA

阜阳颍东农商行 20 A+

金华银行 120 AA-

浙江温州鹿城农商行 100 AA-

日照银行 80 AA-

江苏张家港农商行 80 AA

浙江德清农商行 50 AA-

绍兴银行 270 AA

青岛银行 300 AA+

宁波慈溪农商行 50 AA-

石嘴山银行 80 AA-

长沙银行 500 AA+

江苏江南农商行 200 AA+

邯郸银行 200 AA-

江苏太仓农商行 30 AA

磐安农信联社 10 A

山东禹城农商行 25 A

上海农商行 300 AAA

交通银行 1,000 AAA

亳州药都农商行 60 AA-

福建海峡银行 180 AA

山东临沂兰山 25 AA-

农村合作银行

盛京银行 2,000 AAA

山西五台山农商行 30 A

江苏扬州农商行 10 AA-

江苏东海农商行 6 A

大连农商行 125 AA

恒丰银行 2,500 AAA

山西寿阳农商行 30 A

承德银行 150 AA-

广东顺德农商行 280 AA+

晋商银行 100 AA

无锡农商行 80 AA

北京银行 2,000 AAA

长春农商行 100 AA-

富邦华一银行 80 AA+

中国银行 1,000 AAA

汉口银行 200 AA+

吉林九台农商行 150 AA

江苏银行 1,000 AAA

浙江瑞安农商行 20 A+

江苏涟水农商行 5 A

浙江泰隆商行 120 AA

江苏昆山农商行 60 AA-

江苏海安农商行 30 AA

广州银行 800 AA+

山东费县农商行 35 A+

浙江浦江农作合作联社 4 A

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合计 59,360

上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较2014年8,975.60亿元的规模增加近五倍。(完) (发稿 李宏薇; 审校 边竞)

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