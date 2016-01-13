墨西哥央行行长称新兴经济体或需采取激进措施干预市场

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月12日 - 墨西哥央行行长卡斯滕斯（Agustin Carstens）称，新兴经济体可能需要采取激进措施干预金融市场，以应对资本严重外流的情况，这与富裕国家在金融危机时期采取的全面措施类似。
卡斯滕斯周二在巴黎的一个央行行长会议上称，发展中国家最终需要进行艰难的改革，以提高经济的长期增长率。
但他表示，鉴于资本大规模从新兴经济体流出，这些国家可能没有足够的时间来进行改革，因为一些发达经济体已经开始走出低利率时代。
美联储上月上调基准利率，为金融危机之前以来的首次加息。
卡斯滕斯称，在极端情况下，新兴经济体的央行可能需要干预国内债市和股市。周一，墨西哥比索兑美元汇率跌至历史新低。
“我们可能在万不得已时成为市场庄家，这与发达经济体在危机时期的做法没有太大的不同。新兴市场或许是该变得非常规些了。”
“我想避免这么做，但鉴于股市可能剧烈调整，加上大规模的（资本流动），可能没有其他选择。”他说道。
根据国际金融协会（IIF），去年新兴市场自1988年以来首次录得净资本外流。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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