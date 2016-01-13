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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 11:56 BJT

中国货币市场：资金延续稳中偏松，仍需关注缴税、春节备付及汇市影响

路透上海1月13日 - 中国银行间资金市场周三延续稳中偏松局面，主要回购利率略跌。大行供给仍较充分，流动性暂时压力有限，但接下来将面临缴税，以及春节备付需求逐渐升温，加之人民币贬值预期未消令汇市压力犹存，均成为近期资金面的不确定因素。

交易员并指出，从去年底至今市场一直存在较强的降准预期，但央行始终按兵不动，降准可能加剧人民币贬值压力应是央行难下决心的重要原因之一；不过春节前现金需求大增，若再叠加汇市压力，仅靠公开市场逆回购及MLF（中期借贷便利）等恐力所不及，降准或仍有必要。

“还是宽松，不过后面有缴税、春节加上外汇那块也是隐患，现在看是没有问题，但后面还是不好说，”华东一银行交易员称。

她表示，最近现券收益率再现一波快速下行，不过资产端利率虽节节走低，但货币市场利率却很难看到下降的空间，一方面美国进入升息周期，全球范围看抑制资金利率下行。

另一方面，人民币贬值令资金外流压力不减，而从央行目前政策态度看也只是补充流失的部分，并不愿主动投放更多流动性，“看看春节前降不降（准）吧，如果不降的话那预期可能就真的要调整了。”

上海一券商交易员谈到，资金虽然目前还是松的，但“我总觉得快要转紧了，还是外汇吧，外汇消耗的钱，可能会滞后反映到货币市场上。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9228 1.9274 -0.46

七天 2.2916 2.2848 +0.68

14天 2.6960 2.7181 -2.21

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8400 1.7650 +7.50

七天 1.9850 1.8300 +15.50

14天 2.1000 2.0000 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9400 1.9400 +0.00

七天 2.3900 2.3600 +3.00

14天 2.7000 2.7000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9500 1.9510 -0.10

七天 2.3000 2.3000 +0.00

三个月 3.0410 3.0530 -1.20

----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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