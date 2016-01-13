中国货币市场：资金延续稳中偏松，仍需关注缴税、春节备付及汇市影响

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透上海1月13日 - 中国银行间资金市场周三延续稳中偏松局面，主要回购利率略跌。大行供给仍较充分，流动性暂时压力有限，但接下来将面临缴税，以及春节备付需求逐渐升温，加之人民币贬值预期未消令汇市压力犹存，均成为近期资金面的不确定因素。
交易员并指出，从去年底至今市场一直存在较强的降准预期，但央行始终按兵不动，降准可能加剧人民币贬值压力应是央行难下决心的重要原因之一；不过春节前现金需求大增，若再叠加汇市压力，仅靠公开市场逆回购及MLF（中期借贷便利）等恐力所不及，降准或仍有必要。
“还是宽松，不过后面有缴税、春节加上外汇那块也是隐患，现在看是没有问题，但后面还是不好说，”华东一银行交易员称。
她表示，最近现券收益率再现一波快速下行，不过资产端利率虽节节走低，但货币市场利率却很难看到下降的空间，一方面美国进入升息周期，全球范围看抑制资金利率下行。
另一方面，人民币贬值令资金外流压力不减，而从央行目前政策态度看也只是补充流失的部分，并不愿主动投放更多流动性，“看看春节前降不降（准）吧，如果不降的话那预期可能就真的要调整了。”
上海一券商交易员谈到，资金虽然目前还是松的，但“我总觉得快要转紧了，还是外汇吧，外汇消耗的钱，可能会滞后反映到货币市场上。”
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9228 1.9274 -0.46
七天 2.2916 2.2848 +0.68
14天 2.6960 2.7181 -2.21
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8400 1.7650 +7.50
七天 1.9850 1.8300 +15.50
14天 2.1000 2.0000 +10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9400 1.9400 +0.00
七天 2.3900 2.3600 +3.00
14天 2.7000 2.7000 +0.00
Shibor
其中:隔夜 1.9500 1.9510 -0.10
七天 2.3000 2.3000 +0.00
三个月 3.0410 3.0530 -1.20
----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨