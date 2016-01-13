版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 12:09 BJT

《全球汇市》美元反弹，因中国支撑人民币之举及贸易数据缓解担忧

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0826 1.0854 -0.26 -0.31 1.0860

美元/日圆 118.18 117.62 +0.48 -1.76 120.30

欧元/日圆 127.98 127.69 +0.23 -1.91 130.47

美元/瑞郎 1.0049 1.0016 +0.33 +0.31 1.0018

英镑/美元 1.4453 1.4443 +0.07 -1.93 1.4738

美元/加元 1.4238 1.4261 -0.16 +2.88 1.3839

美元/离岸人民币 6.5739 6.5770 -0.05 +0.09 6.5680

澳元/美元 0.7025 0.6983 +0.60 -3.44 0.7275

新西兰元/美元 0.6561 0.6531 +0.46 -3.87 0.6825

澳元/日圆 83.020 82.150 +1.06 -5.25 87.620

新西兰元/日圆 77.540 76.820 +0.94 -5.42 81.980

英镑/日圆 170.85 169.90 +0.56 -3.59 177.22

澳元/新西兰元 1.0705 1.0677 +0.26 +0.38 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/王颖/高琦/李爽 审校 张涛/许娜/郑茵/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐