《全球汇市》美元反弹，因中国支撑人民币之举及贸易数据缓解担忧

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0826 1.0854 -0.26 -0.31 1.0860
美元/日圆 118.18 117.62 +0.48 -1.76 120.30
欧元/日圆 127.98 127.69 +0.23 -1.91 130.47
美元/瑞郎 1.0049 1.0016 +0.33 +0.31 1.0018
英镑/美元 1.4453 1.4443 +0.07 -1.93 1.4738
美元/加元 1.4238 1.4261 -0.16 +2.88 1.3839
美元/离岸人民币 6.5739 6.5770 -0.05 +0.09 6.5680
澳元/美元 0.7025 0.6983 +0.60 -3.44 0.7275
新西兰元/美元 0.6561 0.6531 +0.46 -3.87 0.6825
澳元/日圆 83.020 82.150 +1.06 -5.25 87.620
新西兰元/日圆 77.540 76.820 +0.94 -5.42 81.980
英镑/日圆 170.85 169.90 +0.56 -3.59 177.22
澳元/新西兰元 1.0705 1.0677 +0.26 +0.38 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/王颖/高琦/李爽 审校 张涛/许娜/郑茵/孙茉莉)
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