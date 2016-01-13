中国债市动态：外贸数据改善不改利率债强势，五年新发国债招标火爆

路透上海1月13日 - 中国银行间债市周三早盘现券继续走强，10年期国开债成交收益率最低触及3%。交易员表示，最新出炉的外贸数据改善，对近期债市高歌猛进的多头情绪打压有限，但收益率大幅下行后，亦须谨慎底部波动风险。

而一级市场招标火爆场面再现，五年期新发国债中标利率远低于市场预期。

上海一银行交易员称，中国12月进出口高于预期，数据出炉后现券收益率一度止跌，但经济低迷难言改观、配置需求强劲，债券向好势头未改。

“配置盘还在行动，市场蠢蠢欲动，估计还是会爆发的；接下来逢高加仓吧，不宜追势，现在的点位风险也比较大，”他说。

剩余期限近10年的国开活跃券150218 收益率最新报在3.04%/3.0101%，上日尾盘为3.05%/3.03%。

一级市场方面，中国财政部周三上午招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标利率2.53%，远低于此前2.60%的市场预测均值；边际中标利率为2.57%，投标倍数3.46倍。

“太凶残了，好不容易才中了一点点，”华东一银行交易员称，尽管对需求旺盛早有预料，但招标结果之低仍超预期。

中国海关周三公布，以美元计价，12月出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%；路透调查预估中值分别为下降8.0%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。