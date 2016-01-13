台湾货币市场：短率纹风不动，新钱不难找调度平顺

* 短率大致稳于上日，资金平稳

* 新钱不难找，调度平顺

* 跨农历年短票成交多

* 债券附买回市场投信资金略少

记者 高洁如

路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周三大致稳于上日。交易员指出，市场资金平稳，部分大型银行虽没有多余资金可供拆借，但新钱并不难找，调度平顺。

他们称，市场需求稍有升高，多钱的银行大都能够拆出。目前台银准备的新钞大致已领过一轮，各银行周转金水位降低，稍受影响；除此之外，市场并没有太大的紧缩或宽松因素。

〞今天全部空空，都没有动，没开门做事，大家也都自己处理好了，〞一位大型金融机构交易员表示。

另外一家大型银行交易员也说，〞最近很清淡、很无聊。〞

也有大型商银交易员表示，今日比先前多钱，除续做拆出之外，也有银行新的拆入需求，资金情势平稳。

本地时间11:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.409 33.667 台湾加权股价指数<.TWII 7,797.35 7,768.45 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.231% 0.232% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.230-0.240% 0.210-0.320%

--一周拆款利率区间 0.230-0.360% 0.230-0.360%

**跨农历年短票成交成主流**

在短票市场方面，大型票券交易商指出，目前跨农历年的资金还算好找，超过30天以上落点的跨年短票成交已是主流，只要是银行没有财报顾虑的，大多有承做意愿。

他们表示，除了跨年短票之外，目前一周的拆款也算好拿。虽然并非所有的大型银行都有余钱可供拆出，不过供需算是平稳，调度顺畅。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.350%，同前日；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.35%；上日成交量11.3亿台币，前日17.05亿台币。上日60天期平均利率在0.36%，前日在0.361%，上日区间0.31-0.51%、共成交99.25亿台币，前日区间0.31-0.38%、成交75.02亿台币。

今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率0.33-0.35%。年关后的成交利率则在0.35-0.36%；也同上日。

台湾央行周三定存单到期金额为1,600.3亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。周四央行存单到期金额1,914.5亿台币、周五为614亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二的超额准备为285亿台币，累积超额准备为1,812亿台币、加计前期1%的超额准备为5,056亿台币。

**RP市场依旧平稳**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金仍平稳，投信资金虽不若先前浮滥，但也没缺；寿险和银行则还有不少资金可供调度。跨年的公司债承做渐多。

票券商则表示，目前多争取跨农历年后的资金，金融机构承做跨年的意愿逐渐升高，因此公债跨年利率稍有走低。

〞投信少一点，钱不像之前浮滥，没急着丢钱了，〞一家大型证券商交易员说。

今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，略同上日；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.33%，跨农历年0.36%；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%，跨年在0.38%，上日在0.39%。