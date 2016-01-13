中国汇市：人民币早盘持稳小贬，离岸延续升值趋势致两地点差倒挂

* 人民币早盘持稳小贬

* 中间价继续维稳引导预期

* CNH延续升值趋势，两岸点差倒挂

* 市场情绪谨慎交易量回落

路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周三早盘持稳小贬，中间价继续维稳引导市场预期。离岸CNH 则延续升值趋势，两岸点差继续倒挂。交易员称，目前客户仍以购汇为主，但恐慌情绪有所缓解。人民币汇率短期走势将取决于监管层的意愿。

他们并指出，目前很难判断人民币贬值是否到位，从市场实需来看仍是购汇居多，若无大行结汇盘则人民币仍将贬值。至于离岸市场的走势，还需观察监管层收紧流动性能维持多久。

“贬值预期一直都有分化，政府觉得人民币没有必要贬值那么多，市场实际反应是购汇很多。”一股份行交易员称，“现在唯一的参考是人民币对一篮子货币的指数，可能要稳定在100附近。”

他并表示，进出口贸易数据好转并没有改变市场对中国经济基本面的预期，“看贸易数据没用的，贸易数据好一次坏一次的。12月进出口数据好转可能是因为人民币对美元贬值造成的名义值调整。”

开年来春风得意的人民币空头近两日遭遇重创，离岸人民币CNH连续上演“V”字反攻行情，流动性紧张并导致离岸短期拆借利率频创记录新高。分析人士认为，央行表态与市场表现均预示人民币或阶段企稳，但要扭转资本外流和贬值压力则仍需更多举措。

中国大型投行--中金宏观组周三发布研报称，在央行的干预下，人民币汇率近期进一步贬值风险应已下降；但由于政策的不确定性，未来人民币仍有大幅快速贬值调整的可能。当前或许是对离岸市场角色进行反思的一个契机。

中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%。当月贸易顺差600.93亿美元。

北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.5783元，上日收报6.5750元。今日人民币兑美元中间价 报6.563元，上日中间价为6.5628元。人民币兑美元即期成交额 为70.96亿美元，上日半日为81.86亿美元。

美元周三企稳，投资者暂时停止了投奔日圆和欧元等避险货币的冲动，因中国当局大举干预遏制人民币跌势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.867元, 上日尾盘为6.893元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.574/6.5743元, 上一交易日尾盘报6.5762元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5781。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。