中国汇市：人民币早盘持稳小贬，离岸延续升值趋势致两地点差倒挂

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
* 人民币早盘持稳小贬
* 中间价继续维稳引导预期
* CNH延续升值趋势，两岸点差倒挂
* 市场情绪谨慎交易量回落
路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周三早盘持稳小贬，中间价继续维稳引导市场预期。离岸CNH 则延续升值趋势，两岸点差继续倒挂。交易员称，目前客户仍以购汇为主，但恐慌情绪有所缓解。人民币汇率短期走势将取决于监管层的意愿。
他们并指出，目前很难判断人民币贬值是否到位，从市场实需来看仍是购汇居多，若无大行结汇盘则人民币仍将贬值。至于离岸市场的走势，还需观察监管层收紧流动性能维持多久。
“贬值预期一直都有分化，政府觉得人民币没有必要贬值那么多，市场实际反应是购汇很多。”一股份行交易员称，“现在唯一的参考是人民币对一篮子货币的指数，可能要稳定在100附近。”
他并表示，进出口贸易数据好转并没有改变市场对中国经济基本面的预期，“看贸易数据没用的，贸易数据好一次坏一次的。12月进出口数据好转可能是因为人民币对美元贬值造成的名义值调整。”
开年来春风得意的人民币空头近两日遭遇重创，离岸人民币CNH连续上演“V”字反攻行情，流动性紧张并导致离岸短期拆借利率频创记录新高。分析人士认为，央行表态与市场表现均预示人民币或阶段企稳，但要扭转资本外流和贬值压力则仍需更多举措。
中国大型投行--中金宏观组周三发布研报称，在央行的干预下，人民币汇率近期进一步贬值风险应已下降；但由于政策的不确定性，未来人民币仍有大幅快速贬值调整的可能。当前或许是对离岸市场角色进行反思的一个契机。
中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%。当月贸易顺差600.93亿美元。
北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.5783元，上日收报6.5750元。今日人民币兑美元中间价 报6.563元，上日中间价为6.5628元。人民币兑美元即期成交额 为70.96亿美元，上日半日为81.86亿美元。
美元周三企稳，投资者暂时停止了投奔日圆和欧元等避险货币的冲动，因中国当局大举干预遏制人民币跌势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.867元, 上日尾盘为6.893元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.574/6.5743元, 上一交易日尾盘报6.5762元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5781。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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